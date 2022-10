bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Praxis schlägt Theorie

Energiewende und Klimapolitik scheitern immer offensichtlicher an der Realität.

Düsseldorf In der 162. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ geht es um den Status quo der Energiewende und die Klimapolitik in Deutschland. Was ist machbar, was sollte gemacht werden und wie sieht ein Neustart auf diesem wichtigen Gebiet aus? Ist es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich, Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Wie steht es um Rohstoffe und Fachkräfte? Was bedeutet es für die Unabhängigkeit vom Ausland? Wie hoch sind die Kosten und was wäre ein alternativer Weg?

Auf die Frage, wie Klimapolitik aus Sicht von Ökonomen aussehen sollte, erläutert Experte Professor Dr. Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, den Stand der Dinge.

