bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Steuererhöhungen gegen die Rezession?

Das neue Gutachten der Wirtschaftsweisen schlägt Steuererhöhungen vor und sorgt damit für Überraschung.

Düsseldorf In der 166. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ betrachten wir das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Neben einer richtigen Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke sorgte der Vorschlag von Steuererhöhungen für Aufmerksamkeit. Was ist davon zu halten?

Im Gespräch dazu Professorin Dr. Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats und VWL-Lehrstuhlinhaberin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Weiteres Thema: die Forderungen der Gruppe der 77 (G77 – Zusammenschluss von Staaten des globalen Südens) nach Entschädigungszahlungen für Klimaschäden von den Industrieländern. Ist die Schuldfrage so eindeutig geklärt?

