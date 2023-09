Aleph Alpha, Earlybird Wie KI den Deal-Markt verändert

Düsseldorf Was, wenn Sie das nächste Einhorn vor allen anderen erkennen und als einer der ersten Investoren einsteigen würden? Nun, das würde Sie im besten Falle ziemlich reich machen. Dafür müssen Sie nur eins tun: auf das richtige Pferd setzen. Und das ist gar nicht so leicht.

Oft bestehen die potenziellen Kandidaten aus kaum mehr als einem Gründerteam mit einer guten Idee. Künstliche Intelligenz (KI) soll heute dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Frühphasenfinanzierer Earlybird zum Beispiel nutzt eine KI, die in der Lage sein soll, sämtliche Datenpunkte aus dem Internet zu finden und auszuwerten, die zur Bewertung der Lage dienlich sein könnten.

„Bisher wurden viele Investmententscheidungen mit Bauchgefühl getroffen, gerade bei sehr frühen Stadien, in denen sich ein Start-up befinden kann. Earlybird ist eins der ersten Unternehmen aus dem Bereich, die die Masse an Datenpunkten im Internet mithilfe von KI in Entscheidungen einbeziehen wollen“, sagt Larissa Holzki, Leiterin des KI-Teams beim Handelsblatt, im Podcast.

Weniger Bauchgefühl, mehr Technologie bei Entscheidungen – KI hat das Zeug dazu, den Deal-Markt nachhaltig zu verändern. Das führt zur zweiten Leitfrage dieser Podcastfolge: Wer sind die jungen, zukunftsreichen Unternehmen aus dem Bereich KI, die bei Investoren besonders erfolgreich sind? Denn längst gilt KI als eine der großen Zukunftstechnologien. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für diesen Sektor.

Das wohl bekannteste junge KI-Unternehmen aus Deutschland ist Aleph Alpha. Das Unternehmen aus Heidelberg arbeitet, ähnlich wie der KI-Star OpenAI mit ChatGPT, an einem Sprachmodell, das insbesondere im B2B-Bereich und auch bei Behörden Anwendung finden soll. Und gerade erst ist bekannt geworden, dass Aleph Alpha Partner des Innovation Parc Artificial Intelligence (Ipai) wird, der für geschätzt zwei Milliarden Euro in Heilbronn entstehen soll.

Welche Konkurrenten das Unternehmen begleiten und welche KI-Unternehmen man jetzt im Auge behalten sollte, das hören Sie in der aktuellen Folge von Handelsblatt Deals.

