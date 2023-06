Handelsblatt Deals Fünf Deals, die im Ausland gerade wichtig sind

Düsseldorf Die Sommerferien in Deutschlands größtem Bundesland Nordrhein-Westfalen haben vergangene Woche begonnen, und wir sind auch in Reiselaune. Deshalb konzentrieren wir uns in der neuen Folge von Handelsblatt Deals auf fünf Deals rund um den Globus, die Interessierte im Blick behalten sollten.

Da ist zum Beispiel der Pharmariese Pfizer in den USA, der den Krebsspezialisten Seagen kaufen will. Pfizer hat viel Geld in der Kasse, das unter anderem die Coronapandemie und der gemeinsam mit Biontech entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus eingebracht haben. Zeit, sich nach neuen Unternehmen umzuschauen, die man ins eigene Portfolio aufnehmen kann.

„Das ist etwas, was sich bei Big-Pharma-Unternehmen immer wieder beobachten lässt“, sagt Corporate-Finance-Korrespondent Arno Schütze. „Die Patente auf Medikamente laufen irgendwann aus und dürfen von Generica-Herstellern nachproduziert werden. Das Big-Pharma-Unternehmen sucht sich dann Hersteller anderer Medikamente, die es durch eine Übernahme in sein Portfolio aufnehmen kann.“

Manchmal enden Deals aber auch: Was passiert, wenn sich ein Großaktionär der ersten Stunde schrittweise zurückzieht, muss das E-Commerce-Unternehmen Alibaba gerade am eigenen Leib erfahren. Denn der Investmentkonzern Softbank hat zuletzt fast die gesamte Beteiligung an dem chinesischen Onlinehändler verkauft. Dabei haben die beiden CEOs Jack Ma und Masayoshi Son eine lange gemeinsame Geschichte.

Wer aktuell vom Gold-Boom profitiert, welches Geschäft beinahe in Deutschland statt in den USA stattgefunden hätte und welche Deals international noch von Bedeutung sind, hören Sie in der aktuellen Folge von Handelsblatt Deals.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns auch immer gern per E-Mail: [email protected]

Exklusives Angebot für Handelsblatt-Deals-Hörer: Testen Sie Handelsblatt Premium 4 Wochen für 1 € und bleiben Sie immer informiert, was die Wirtschaftswelt bewegt. Mehr Informationen: handelsblatt.com/mehrfusionen.

Helfen Sie uns, unsere Podcasts weiter zu verbessern. Ihre Meinung ist uns wichtig: www.handelsblatt.com/zufriedenheit