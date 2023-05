Handelsblatt Deals Software AG – seltener Fall eines öffentlichen Bieterstreits in Deutschland

Düsseldorf Stellen Sie sich vor: Sie gehören zu einem großen Finanzinvestor, der bereits zwei Fünftel der Anteile eines Software-Unternehmens hält und zwei Sitze im Aufsichtsrat stellt. Dann entschließen Sie sich, das Unternehmen ganz zu kaufen und setzen sich mit der Verkäuferseite an den Verhandlungstisch. Doch plötzlich setzen sich noch andere Bieter dazu und verkünden, Ihr Angebot noch überbieten zu wollen.

Das ist der Anfang des Bieterstreits zwischen den Investoren Silver Lake und Bain Capital um das Darmstädter Unternehmen Software AG. Zumindest würde Silver Lake den Hergang so erzählen – mit sich selbst in der Rolle desjenigen, der schon vorher am Verhandlungstisch saß und dann überrumpelt wurde.

Wer aber Bain Capital fragt, wie alles begonnen hat, hört eine andere Geschichte. Und auch das ist charakteristisch für einen Bieterstreit: Die Gegner streiten nicht nur um das Objekt, sondern auch über die Wahrheit.

Und so findet sich die 1969 gegründete Software AG nun mitten in einer Bieterschlacht zwischen zwei amerikanischen Investoren wieder. „Das Ganze ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang“, sagt Corporate-Finance-Korrespondent Arno Schütze.

Für Anlegerinnen und Anleger hat sich der Streit um den Verkauf bisher gelohnt. In den vergangenen Wochen ist der Aktienkurs um mehr als 50 Prozent gestiegen. Was hinter den Entwicklungen steckt, wie es nun weitergeht und wer am Ende wirklich von einem Deal profitieren würde, erfahren Sie in dieser Folge Handelsblatt Deals.

