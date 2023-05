Handelsblatt Deals Warum sich Private Equity jetzt auf den Mittelstand konzentriert

Düsseldorf 17 Milliarden Euro, das ist der Preis, für den die Aufzugsparte von Thyssen-Krupp vor drei Jahren an Private Equity verkauft worden ist. Seitdem hat es keinen so großen Deal mehr in Deutschland gegeben, an dem Finanzinvestorenbeteiligt waren. Vielleicht horchen manche jetzt auf, hat doch in den vergangenen Tagen sehr wohl ein Milliarden-Deal die Wirtschafts-Nachrichten beherrscht: Heizungsbauer Viessmann will sein Kerngeschäft Wärmepumpen verkaufen. Jedoch nicht an Private Equity, sondern an das US-Klimatechnik-Unternehmen Carrier Global. Und damit fällt das Geschäft in den Bereich der Übernahmen durch einen sogenannten strategischen Käufer, sprich einen Wettbewerber. Die ganz großen Private Equity-Deals, die gibt es aktuell nicht mehr.

Und das zeigen auch die Zahlen. Der Markt für Private-Equity-Deals hat sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich abgekühlt. 2022 gab es dort nur noch 437 Transaktionen – das ist ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Und der Gesamtwert der Deals ging um 52 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro zurück. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Beratungsgesellschaft PwC hervor.

Das Investoreninteresse verlagert sich auf mittelgroße Deals mit Transaktionswerten von 100 bis 500 Millionen Euro. Dabei rückt der Mittelstand stärker in den Fokus – allen voran der Gesundheitssektor.

Warum das so ist und was langfristig von den Deals der Mittelständler mit Private Equity zu erwarten ist, hören Sie in der aktuellen Folge von Handelsblatt Deals.

Mehr: Übernahmen im Mittelstand statt spektakulärer Milliarden-Deals

