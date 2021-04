Handelsblatt Disrupt Brainlab-CEO Stefan Vilsmeier: „Der OP-Saal muss digitalisiert werden“

Düsseldorf Seit vielen Jahren arbeitet Stefan Vilsmeier an der digitalen Zukunft der Medizin. Mit seinem Münchner Technologieunternehmen hat er Software entwickelt, die Ärzten einen detaillierten räumlichen Blick in den Körper erlaubt und sie damit bei komplizierten Operationen unterstützt.

Vilsmeier vergleicht seine Programme gerne mit Google Maps. So, wie sich ein Autofahrer mit virtuellen Karten orientiere, so finde sich ein Mediziner mit der Software von Brainlab im Körper zurecht. Wie die Technik funktioniert, wie ein digitalisiertes Gesundheitssystem der Zukunft aussieht – und warum Deutschland in dem Feld immer noch so weit zurückliegt, erklärt er im Podcast.

Und am Ende noch ein Gespräch mit Michael Kasch, der mit seinem neuen Portal Scoperty jedes Haus in Deutschland bewerten will. Wie er damit Geld verdienen möchte, erklärt er im Start-up-Pitch bei Handelsblatt Disrupt.

