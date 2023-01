Handelsblatt Disrupt Das sind die wichtigsten Tech-Trends des Jahres 2023

Tech-Reporterin Larissa Holzki und Silicon-Valley-Korrespondent Stephan Scheuer diskutieren mit Chefredakteur Sebastian Matthes über die Zukunft der Technologieindustrie.

Düsseldorf In der neuen Folge von Handelsblatt Disrupt diskutieren Chefredakteur Sebastian Matthes, Tech-Reporterin Larissa Holzki und Silicon-Valley-Korrespondent Stephan Scheuer über die Technologie-Trends, die in diesem Jahr wichtig werden. Ihr Fazit: 2023 wird das Jahr der Künstlichen Intelligenz (KI).

Chatbots würden menschliche Arbeit zwar nicht ersetzen, aber immer mehr Routineaufgaben übernehmen, prognostizieren sie, und erklären, inwiefern das auch den Journalismus betrifft.

Tech-Reporterin Holzki zieht Bilanz: „2021 waren wir in einem Boomjahr, 2022 in einem Schockjahr“, sagt sie. „Jetzt befinden wir uns in einem Neustartjahr.“ Investitionen von Risikokapitalgebern würden sich künftig deutlich verändern, so Holzki – mit positiven Implikationen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann treten Sie unserer Handelsblatt-Disrupt-LinkedIn-Gruppe bei und schreiben Sie.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Die vorherige Folge von Handelsblatt Disrupt finden Sie hier.