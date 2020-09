Handelsblatt Disrupt Digitalrat-Chefin Suder: „Wir haben alle Zutaten, um digital erfolgreich zu sein“

Physikerin, Ex-McKinsey-Beraterin, jetzt Leiterin des Digitalrats der Bundesregierung: Katrin Suder spricht über die ungelösten Fragen zur digitalen Souveränität Europas.

Düsseldorf Sie gehört zu den wenigen digitalen Köpfen im Umfeld der Bundesregierung: Die ehemalige Unternehmensberaterin und Ex-Staatssekretärin Katrin Suder. Sie hat Physik studiert, selbst programmiert, stieg dann schnell bei McKinsey auf und wechselte später ins Verteidigungsministerium.

Heute leitet Suder den Digitalrat der Bundesregierung – und gerade hat sie die Initiative Querwechsler gestartet, die mehr Menschen dazu bewegen soll, aus der Wirtschaft in die Politik und in die Verwaltungen zu wechseln. Wie das die Transformation beschleunigen kann, warum Deutschland aus ihrer Sicht in der digitalen Welt durchaus Chancen hat – und wie eine echte digitale Souveränität Europas aussehen kann, erklärt Suder im Podcast Handelsblatt Disrupt.

Sie fürchtet, „dass wir nicht schnell genug sind, ein europäisches Modell zu finden“. Doch trotz aller ungelösten Fragen ist sie auch optimistisch. Suder glaubt: „Wir haben alle Zutaten dafür, in der digitalen Welt der Zukunft digital erfolgreich zu sein.“

Im Anschluss daran ein Gespräch mit Handelsblatt-Reporterin Kathrin Witsch über die spannendsten Trends, Start-ups und Investoren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann treten Sie unserer Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe bei und schreiben Sie.

Falls der Player bei Ihnen nicht lädt, können Sie den Podcast an dieser Stelle auf unserer Seite hören.

Mehr: Die vorherige Folge von Handelsblatt Disrupt finden Sie hier.