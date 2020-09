Handelsblatt Disrupt Ergo-CDO Klein: „Bots und Sprachassistenten stehen vor dem ganz großen Durchbruch“

Im Podcast spricht Ergos Chief Digital Officer Mark Klein über die Nutzung von Bots und Sprachassistenten. Wird es in Zukunft noch Callcenter geben?

Düsseldorf Seit Jahren schon wird über die neuen Instrumente gesprochen: Bots und Sprachassistenten. Nun finden sie immer öfter ihren Weg in den Firmenalltag. Der Versicherungskonzern Ergo investiert Millionen in das Feld. Und Ergos Chief Digital Officer Mark Klein glaubt, dass sie eine ganze Menge verändern werden. Was das für Kunden bedeutet und ob es in Zukunft überhaupt noch Callcenter geben wird, erklärt Klein im Podcast Handelsblatt Disrupt.

Außerdem spricht Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe Über das Innovation Board, die neue Initiative des Handelsblatts.

Und am Ende erklärt Astrid Dörner noch den Hype um den US-Cloudanbieter Snowflake, der diese Woche erfolgreich an die Börse gegangen ist.

