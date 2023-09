Handelsblatt Disrupt Mediziner Dietrich Grönemeyer: „Menschen können wahrscheinlich 150 Jahre alt werden“

München In der neuen Folge von Handelsblatt Disrupt meldet sich Chefredakteur Sebastian Matthes vom Handelsblatt Summer Camp in München: Drei Tage ging es in Diskussionen um die Frage, wie wir jetzt die richtigen Weichen für die Zukunft stellen, und darum, die epochalen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

Über die Zukunft der Medizin hat Sebastian Matthes mit Dietrich Grönemeyer gesprochen. Er ist Arzt in sechster Generation und einer der renommiertesten Mediziner Deutschlands. Seit Jahrzehnten setzt er sich für eine bessere Medizin ein und ist davon überzeugt, dass Medizin näher am Menschen sein sollte. „Jeder möchte als Individuum behandelt werden, jeder möchte als Einzelner wahrgenommen werden. (...) Das ist ein bisschen das Drama der Medizin“, sagt Grönemeyer.

Im Podcast spricht er über Gesundheit, die Probleme im Gesundheitssystem und darüber, wie er Arzt geworden ist. In einem intensiven Gespräch gibt Grönemeyer sehr persönliche Einblicke in sein Leben, seine Familiengeschichte und Schicksalsschläge.

„Wir werden immer älter“ – Was Dietrich Grönemeyer für die Zukunft der Medizin erwartet

Besonders beeindruckt haben Chefredakteur Matthes die Aussagen des Mediziners über die Langlebigkeit von Menschen. Grönemeyer sagt, dass ein Mensch vermutlich 150 Jahre alt werden könne: „Wir werden immer älter. Wir haben eine große Entwicklung in die Richtung.“

