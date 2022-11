Handelsblatt Disrupt Sonos-CEO Spence: „Google hat uns nicht ernst genommen“

Patrick Spence, CEO des Audiospezialisten Sonos, spricht im Podcast über neue Technologien in der Tontechnik und die erfolgreiche Patentklagen seines Konzerns gegen Google.

Der Audiospezialist Sonos arbeitet seit der Gründung im Jahr 2002 an kabellos vernetzten Lautsprechern. Vor rund fünf Jahren ist Google ins Geschäft softwaregesteuerter Lautsprecher vorgedrungen und hat, so Sonos‘ Vorwurf, seine Marktmacht missbraucht. „Google hat uns nicht ernst genommen. Also mussten wir vor Gericht ziehen“, sagt Patrick Spence, CEO des Audiospezialisten.

Der Konzern aus Santa Barbara, Kalifornien, konnte sich im Patentverfahren vor der US-Handelskommission ITC durchsetzen. Google habe fünf Patente von Sonos verletzt, ergab der Prozess. Der Suchmaschinenkonzern musste seine Funktionen daraufhin anpassen.

Vor zehn Jahren ist Patrick Spence als Chief Commercial Officer ins Unternehmen eingetreten und wurde fünf Jahre später CEO. Im Podcast erklärt er im Gespräch mit unserem Silicon-Valley-Korrespondenten Stephan Scheuer, wie sich der Konzern gegen die Rivalen Sony, Bose und Panasonic behauptet hat – und warum er auf die Hilfe Europas hofft, um fairen Wettbewerb unter großen Technologiekonzernen zu schaffen.

