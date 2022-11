Handelsblatt Disrupt Tech-Reporterin Larissa Holzki: „Wir erleben den Beginn einer Hightech-Revolution“

Zehntausende Entlassungen bei Meta, Twitter und Amazon – Technologie-Konzerne gehen auf Sparkurs. Ist die goldene Zeit von Big Tech vorbei?

Düsseldorf In der neuen Folge von Handelsblatt Disrupt spricht Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes mit Silicon-Valley-Korrespondent Stephan Scheuer und Tech-Reporterin Larissa Holzki über die Zukunft der Technologie-Szene, Hintergründe der Entlassungen und die künftigen Start-ups mit Milliardenbewertung.

Holzki und Scheuer räumen mit der These auf, dass der Technologie-Sektor in einer Krise stecke. Vielmehr verändere die Krise die Dynamik am Start-up-Markt. „Wir sprechen viel zu sehr über Entlassungswellen, dabei wurde in Europa im ersten Halbjahr so viel Wachstumskapital wie nie investiert“, sagt Holzki.

Silicon-Valley-Korrespondent Scheuer ergänzt: Die Gründerszene bewege sich weg von „schnelldrehenden, aufgepumpten Geschäftsmodellen, hin zu echter Technologie“. Scheuer erklärt auch, warum das Geschäftsmodell von Facebook nicht mehr funktioniert und inwiefern sich Elon Musk innerhalb weniger Tage nach der Twitter-Übernahme selbst entzauberte.

Mehr: Die vorherige Folge von Handelsblatt Disrupt finden Sie hier.

