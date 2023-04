Handelsblatt Disrupt Verhandlungsexperte Schumann: Warum die Deutschen so schlecht verhandeln

Düsseldorf Tarifverhandlung der Gewerkschaften, nächtelange Diskussion des Koalitionsausschusses in Berlin, Gehaltsverhandlung in Zeiten des Fachkräftemangels – selten waren gute Verhandlungsstrategien so wichtig wie jetzt, findet René Schumann, CEO und Gründer der Verhandlungsberatung Negotiation Advisory Group.

Im Podcast Handelsblatt Disrupt spricht er mit Chefredakteur Sebastian Matthes über die Fragen, warum Deutschland eine Verhandlungskultur fehlt und welche Strategien Debatten zum Erfolg verhelfen. Dabei gibt Schumann konkrete Tipps für eine gelungene Gehaltsverhandlung – aus Sicht von Unternehmen und Angestellten – und erklärt, warum Verhandelnde aufs Argumentieren verzichten sollten.

Das Gespräch geht weit über individuelle Verhandlungstipps hinaus: Schumann bewertet die China-Kritik Annalena Baerbocks bei ihrem Besuch in Peking und erklärt, warum die nächtelangen Verhandlungen des Koalitionsausschusses aus Verhandlungssicht, so Schumann, „großer Blödsinn“ sind.

