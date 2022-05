Handelsblatt Disrupt VW-Chef Herbert Diess: „Wir können uns nicht darauf beschränken, nur mit Demokratien zu arbeiten“

Düsseldorf Auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos haben CEOs, Politikerinnen, Investoren und Vertreterinnen von NGOs über den Zustand der Welt diskutiert. Am Rande des WEF sprach VW-Chef Herbert Diess mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes über die Zukunft des Geschäftsmodells Deutschland, die Sorgen vor einer Weltwirtschaftskrise und die Menschenrechtsverletzungen in China.

