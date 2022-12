Bert Rürup: „Amerika entfaltet einen extremen Protektionismus. Das wird Deutschland schaden.“ Hüther: „Wir müssen das Bildungssystem und die Integrationsleistung auf die Zuwanderung ausrichten.“

Die goldenen Jahre sind vorbei. In keinem anderen Industriestaat sind der Anteil des industriellen Sektors und des Exports größer als in Deutschland. Und kein anderes Land hat so stark von der Globalisierung seit 1990 profitiert. Nun tobt der perfekte Sturm. Bert Rürup und Michael Hüther suchen auf dem Handelsblatt Industrie-Gipfel 2022 die Sonnenstrahlen.

Bert Rürup sieht für Deutschland eine Chance: Europa, den zweitgrößten Markt der Welt. Deutschland wird sich davon trennen müssen, dass Europa jemals ein deutsches Europa sein wird. Für Rürup entscheidet sich die Zukunft Deutschlands in Europa: Um damit Deutschlands Stärke ein wenig zu retten Michael Hüther stimmt da völlig zu: Die Handelspolitik sei europäische Kompetenz. Doch Europa habe noch nicht mal das Handelsabkommen mit Kanada, Ceta, durch. Im Bundestag wurde es nun verabschiedet. Doch Hüther merkt sarkastisch an: Es passt nichts zusammen. Rürup: „Die goldenen Zeiten sind vorbei. Hoffen wir, dass Du recht hast und dass silberne Zeiten auf uns zukommen."

