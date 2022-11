Bert Rürup: „Es gibt keinen Bannerträger des Freihandels mehr.“ Michael Hüther: „Wir müssen für Europa einen gemeinsamen deutsch-französischen Plan aufrufen."“

Europa muss gestärkt werden, damit Deutschland eine wirtschaftliche Perspektive hat. Michael Hüther im Gespräch mit Bert Rürup: Verteidigungs-Union und Infrastruktur-Union müssen neben die Währungsunion gesetzt werden.

Bert Rürup stellt im Podcast fest:

Die EU wäre immer noch der zweitgrößte Markt der Welt. Doch die EU wächst nicht zusammen. Dass man von einem Zusammenrücken Europas sprechen kann, das sieht Rürup nicht. Der Euro sei ein Glücksfall für Deutschland gewesen. Doch wie gehe Deutschland damit um, wenn sich nun das klassische Freihandelsmodell auflöst?

Michael Hüther antwortet: Die Antworten sind bilaterale Abkommen. Es gebe keine Selbstverständlichkeit bei den internationalen Handelsorganisationen. Viele einzelne Abkommen – das sei alles gut und richtig, aber von den Volumina könne es nicht ausgleichen, was möglich wäre mit den USA und was möglich wäre mit China. Bundeskanzler Olaf Scholz sei dieser Tage in China, das werde auch ein Signal sein.

Denn, so Rürup: "Deutschland ist in hohem Maß von China abhängig." Sein Punkt sei: "Es gibt keinen Bannerträger des Freihandels mehr. Aber das deutsche Geschäftsmodell basiert darauf."

Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast

Die eigentliche Schlussfolgerung für Hüther lautet daher: "Wir müssen für Europa einen gemeinsamen deutsch-französischen Plan aufrufen." 16 Jahre lang seien aus Deutschland keine europapolitischen Vorschläge gekommen. Nun sei es an der Zeit, Europa zu stärken, denn dies werde das zentrale zentrale Spielfeld für die Wirtschaft sein. "Verteidigungs-Union und Infrastruktur-Union müssen neben die Währungsunion gesetzt werden." Und es brauche weitere investitionsgetragene europäische Finanzierungen.

Hüther: "Wenn wir jetzt nicht den Mut haben, in Europa zu investieren, wird uns der perfekte Sturm ziemlich scharf ins Gesicht blasen."





Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

