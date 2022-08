Bert Rürup: „Keine substanzielle Schwäche des Euro, nur ein Renditevorteil des Dollar." Michael Hüther: „Eine Europäische Verteidigungsunion wäre ein enormes Signal für den Euro“

Der Dollar zeigt sich am Devisenmarkt aktuell sehr stark - dank höherer Zinsen in den USA und des EU-Gaskonflikts mit Russland. Die Staaten des Euroraums haben es nun selbst in der Hand, ihre Währung dauerhaft zu stärken: durch eine Vertiefung der Kapital- und Bankenunion sowie durch die Etablierung einer Verteidigungsunion, stellen die Professoren Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast fest.

Professor Bert Rürup und Professor Michael Hüther diskutieren über die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaftswährung. Ist etwa durch die deutliche Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar der Versuch gescheitert, den Euro als zweite Weltwährung zu etablieren? Eine Weltwährung wie den Dollar zu haben, bringt ja eine Reihe von Vorteilen mit sich: Man kann alle Güter kaufen, Staatsanleihen werden als Reserven gehalten, Unternehmen können auf teure Absicherungsgeschäfte verzichten, und Notenbanken machen großartige Geldschöpfungsgewinne. Professor Michael Hüther tendiert zum Zwischentief. Dass man aus dem Stand durch eine Staatengemeinschaft eine Währung zur Weltwährung machen könne, sei ein hehrer Anspruch. Es gebe derzeit in Europa keine politische Union, es gebe auch keine Fiskalunion. Die Währung eines Clubs sei etwas anderes als die Währung eines Einheitsstaats wie den USA. Bert Rürup erläutert, dass der US-Dollar unter anderem zur Weltwährung geworden ist, weil der Treibstoff der Welt, das Öl, in Dollar abgerechnet wird. Wenn es Europa ernst nehme mit der Energiewende, dann könnte dies den Dollar perspektivisch schwächen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Michael Hüther weist darauf hin, dass der Höhenflug des Dollar wenig mit der Überlegenheit des Standorts USA zu tun habe, sondern vor allem mit dem aktuellen Zinsanstieg in den USA. Das Zinsdifferential zwischen den USA und dem Euroraum dominiere kurzfristig.