Bert Rürup: „Kontraktive EZB-Geldpolitik durch expansive EU-Fiskalpolitik kompensieren.“ Michael Hüther: „Auf europäischer Ebene müsste in der Finanzpolitik anders koordiniert werden.“

Der deutsche Doppel-Wumms ist unzweifelhaft richtig. Darin sind sich Bert Rürup und Michael Hüther einig. Doch die Kritik in der EU zeigt: Es gibt ein falsches Verständnis von Politik-Koordination im Währungsraum. Wenn die EZB in dieser Krise restriktiv agiert, müssen Europa Finanzminister wachstumsfreundlich handeln – und so die negativen Effekte von Zinserhöhungen kompensieren. Solch ein koordiniertes Vorgehen in Europa wäre in der Tat neu.

Bert Rürup stellt im Podcast fest: "Wir haben ein Dilemma: Explodierende Energiepreise wirken auf das allgemeine Preisniveau. Und dann kommt die verschärfte Geldpolitik dazu." Michael Hüther fragt daher: "Müsste nicht die Finanzpolitik eine andere Rolle übernehmen? Das wird nicht systematisch durchdiskutiert." Viele Unternehmen würden nun verschärft investieren, um Gas zu ersetzen. Trotzdem werde der Kostenschock für die Unternehmen und der Kaufkraftverlust für die privaten Haushalte nicht schnell weg sein. Rürup fragt daher: Brauchen wir – neben dem Regime-Shift in der Geldpolitik – nicht auch einen Regime-Shift zu einer expansiven konjunktur- und wachstumsfreundlichen Finanzpolitik? Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast Denn: Es gebe zwar eine strikt restriktive Geldpolitik, aber keine wachstumsorientierte Ausgabenpolitik, stellt Rürup fest. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Hüther bejaht dies eindeutig: "Auf europäischer Ebene müsste anders koordiniert werden." Es sei in der Finanzpolitik kein Gestaltungsanspruch erkennbar. Die Schuldenbremse sei nur abwehrend. Man müsse sich fragen, was der große Investitionsbedarf bedeutet - im Zusammenhang mit einem Arbeitsmarkt, der in ein anderes Fahrwasser gerät. Dies sei außerhalb einer systematischen Diskussion. Darauf seien die finanzpolitischen Akteure in Europa nicht vorbereitet.