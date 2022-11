Bert Rürup: „Krieg und Energieverknappung werden Deutschland auf Dauer ärmer machen.“ Michael Hüther: „Es fehlt eine Gesamtanalyse und eine Gesamtkonzeption der Energiewirtschaft.“

Professor Hüther über die Milliardenprojekte für Flüssiggas-Terminals in Texas. Investiert wird nur, wenn die Nachfrager, also etwa Deutschland, mindestens zehnjährige, wenn nicht fünfzehnjährige Verträge abschließen. Hüther: „Sonst kriegen wir das nicht. Für drei Jahre wird das nichts.“ Das Problem: Deutschland muss den Übergang von LNG zu Wasserstoff managen.

Wohin steuern die USA nach den jüngsten Wahl zum US-Kongress. Michael Hüther berichtet im Podcast mit Bert Rürup von seinen Eindrücken, die er aus vielen Gesprächen in den USA gerade gewonnen hat. Er stellt fest:

Mehr Protektionismus: "Wenn man sich den inflation reduction act anschaut – das sind rein protektionistische Regeln, wo bei der Förderung von E-Autos ein bestimmter Anteil aus amerikanischer Vorproduktion drin sein muss."

Weitere Unterstützung der Ukraine: "Die breite Mehrheit beider Parteien steht hinter dem Engagement in der Ukraine."

Weniger Zusammenhalt: "Ökonomische Erholung. Das ist greifbar geworden. Was misslungen ist: Das Land wieder zusammen zu führen. Mein Eindruck aus allen Gesprächen: Ich sehe nicht, dass das Land wieder zusammengeführt wird."

Soziale Spaltung: "Der Lebensstandard eines durchschnittlichen Amerikaners liegt deutlich unter jenem eines durchschnittlichen Deutschen, was seine Ausstattung angeht, seine Wohnung, seine Mobilität, seine soziale Absicherung. Das ist an vielen Stellen Entwicklungsländer-Niveau."

Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast

Und er berichtet vom Besuch eines - im Bau befindlichen - neuen LNG-Terminals in Texas: "Das ist aus deutscher Sicht ein hochspannendes Thema." Aber es ist mit sehr langfristigen Verpflichtungen verbunden, was in Deutschland möglicherweise noch nicht realisiert wird.

Hüther: "Das sind Milliarden von Investitionen, und es sagten alle: Eines ist klar: Sie werden das nur weiter intensivieren, wenn die Nachfrager, also etwa Deutschland, mindestens zehnjährige, wenn nicht fünfzehnjährige Verträge abschließen. Sonst kriegen wir das nicht. Für drei Jahre wird das nichts."



Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

