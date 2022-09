Strom aus Gaskraftwerken ist in Europa am teuersten, doch genau davon wird die Preisbildung im europäischen Strommarkt bestimmt. Denn: Es gibt derzeit zu wenig günstigen Strom aus Erneuerbaren, Atomenergie und Wasserkraft. Durch den doppelten Preisschock erhöht sich die Gefahr einer langen und tiefen Krise. Die Professoren Hüther und Rürup stellen eine Notsituation fest und schlagen gezielte Subventionen vor.

"In einem Krieg müssen bestimmte lässliche Sünden begangen werden." Dies sagt Professor Bert Rürup in einer Debatte mit Professor Michael Hüther über den europäischen Strommarkt. Auch Hüther glaubt, dass in der aktuellen Krise "ordnungspolitischer Schweinkram" gemacht werden kann. Bei exogenen Schocks sei man gezwungen zu handeln. Sein Punkt sei: "Warum nutzen wir nicht die Finanzbehörden, die handlungsfähig wären?"

Rürup blickt über die aktuelle Konjunkturlage hinaus. Die aktuelle Gas- und Strompreiskrise erhöht die Gefahr einer Depression. Das müsse verhindert werden. Hüther schlägt lehnt dafür Eingriffe in die Preisbildung am Strommarkt ab. Er meint, "Alles mobilisieren, dass der Strommarkt ein anderes Angebot, ein anderes Volumen hat." Die Politik solle aufhören, Scheindebatten zu führen, als ob eine Übergewinnsteuer Probleme lösen würde.

Auch Rürup sieht: "Der Gaspreis wird sehr hoch bleiben." Sein Vorschlag wäre, die Gaskraftwerke kurzfristig zu subventionieren.

Hüther dagegen würde erst mal sicherstellen, dass die vorhandenen Atomkraftwerke weiterlaufen und abgeschaltete reaktiviert werden. Dann würde er schauen, ob die Franzosen wieder mehr Atomstrom produzieren können.

Und schließlich schlägt er vor, bei den energieintensiven Unternehmen in Deutschland zu schauen, wie man diese subventionieren kann. Das kleinere Übel gegenüber Eingriffen in die Preisbildung am Strommarkt sei eine Subventionierung der Konsumenten und der Unternehmen, die besonders stark unter dem Anstieg des Gaspreises leiden.

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

