Bert Rürup zur EU: „Ohne den Schulterschluss mit Frankreich läuft nichts.“ Michael Hüther: „Wir müssen bereit sein, in Europa zu investieren. Da sehe ich überhaupt keine Bereitschaft.“

Die deutsche Wirtschaft lebt von der Integration in die europäischen Märkte und der Währungsunion. Doch es gibt bisher keinerlei strategische Aussichten seitens der deutschen Politik, wie Europa in 10 bis 15 Jahren aussehen soll, moniert Michael Hüther im Podcast mit Bert Rürup. Die Themen liegen auf dem Tisch: Verteidigung, Energie, Infrastruktur. Frankreich und Deutschland müssen die Antworten liefern.

Bert Rürup stellt im Gespräch mit Michael Hüther fest: "Ohne den Schulterschluss mit Frankreich läuft nichts. Wenn es so weitergeht, fliegt Europa sukzessive auseinander. Und das wäre das Fatalste, was passieren könnte."

Hüther: "Ja, es ist eine Situation, in der die deutsche Wirtschaft von der Integration in die europäischen Märkte lebt. Und sie lebt auch von der europäischen Währungsunion. Das ist ein Hedge ihrer Exportsituation. Das ist der Rahmen. Es gibt aber keinerlei strategische Aussichten seitens der deutschen Politik darüber, wie Europa in 10 bis 15 Jahren aussehen soll. Die Themen liegen auf dem Tisch: Verteidigungsunion, Energieunion, Infrastrukturunion. Das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, in Europa zu investieren. Es ist leider wieder verstärkt so, dass Leute unterwegs sind, die Europa negativ sehen. Was folgt daraus?"

Rürup: "Man möchte Deutschland verschweizern, aber dafür ist Deutschland zu groß. Für die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt geht das eben nicht. Wir können eine stabile Weltwirtschaftsordnung alleine aber nicht herstellen, dafür sind wir auf Europa angewiesen. Mit den deutschen Rettungspaketen verschlechtern wir da die Chancen."

Hüther: "Wir finden uns gar nicht mehr bereit, dass wir durch die europäische Währung auch eine Koordinierungspflicht haben. Wir müssen Finanzpolitik gemeinsam denken."

Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast

Und Hüther fügt mit Blick auf Frankreich hinzu: "Ich sehe auch keinen anderen Partner. Es können nur diese beiden, historisch antagonistischen Nationen in Europa, Deutschland und Frankreich, machen. Deshalb muss der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten in den nächsten zwei Jahren ganz entscheidende Schritte in Europa setzen. Mir fehlt das komplett im Koalitionsvertrag. Vielleicht können sie sich nun auf solche Fragen konzentrieren. Die liegen auf dem Tisch. Das wäre wahrhaft eine historische Leistung, wenn das gelingen würde."

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

