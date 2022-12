Bilanz nach einem Jahr Regierungsarbeit Bert Rürup: „Als freundlicher Lehrer würde ich der Ampel-Koalition die Schulnote 3 geben“

Ein Jahr nach dem Start der Ampel-Koalition werfen Bert Rürup und Michael Hüther einen Blick zurück auf die bisherige Arbeit der Regierung. Viele Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag sind wegen des Krieges in der Ukraine Makulatur geworden, sagt Rürup.

Vor einem Jahr haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben. Doch noch „bevor man richtig mit dem Regieren anfangen konnte, kam es zum Überfall Russlands auf die Ukraine. Und plötzlich waren alle Vereinbarungen und Absichten, die man im Koalitionsvertrag getroffen hat, Makulatur geworden“, sagt Bert Rürup. „Der Koalitionsvertrag war für ein Umfeld geschrieben, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird“, erklärt er weiter.

Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Was Rürup vermisst, ist ein langfristiger Plan der deutschen Regierung: „Die bisherigen Maßnahmen sind alle kurzfristiger Natur“, kritisiert er.

Michael Hüther fordert in diesem Zusammenhang vor allem eine Neuaufstellung der energiepolitischen Perspektiven. Denn für ihn ist klar, dass es – unabhängig davon, wie lange der Krieg noch dauert – keine Rückkehr zu russischem Gas geben wird. „Man muss jetzt die veränderten Bedingungen ernst nehmen“, so sein Appell. Es sei an der Zeit für eine europäische Einkaufsgemeinschaft.

