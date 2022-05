Brechende Lieferketten, schwelende Pandemie, steigende Preise und der Krieg Bert Rürup: Handelspolitischer Bruch mit Peking wäre „ein Super-GAU“

Wie schlimm wird die Krise für die Weltwirtschaft? Das Handelsblatt schaut sich in seiner Wochenendausgabe die derzeit sieben größten Risiken für die Weltwirtschaft an und was jetzt getan werden kann. In dieser Spezialfolge unseres Podcasts Economic Challenges ist Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup selber zu Gast. Er gibt seine Einschätzung zu diesen sieben Risiken, erklärt, warum diese Situation bisher einzigartig ist und warum das auch die Ökonomen vor große Herausforderungen stellt.

Nach der Corona-Pandemie schwächt nun der Ukrainekrieg die Weltwirtschaft weiter. Manch einer sieht das Ende der Globalisierung unmittelbar bevor stehen, ein anderer bloß eine neuen Phase. Klar ist: Die Weltwirtschaft wird sich neu ordnen. Nach jahrelanger Schuldenpolitik steigen nun die Zinsen und es fehlt Geld, um in neues Wachstum zu investieren. Das bekommen auch die deutschen Unternehmen zu spüren. Die Weltwirtschaft steht vor dem größten Umbruch seit Ende des zweiten Weltkriegs, als die Amerikaner und ihre Verbündeten jenes System etablierten, in dem insbesondere das deutsche exportorientierte Geschäftsmodell florierte: starke internationale und multilaterale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank oder die Welthandelsorganisation und eine auf der Uno-Charta beruhende globale Rechtsordnung, die als Grundlage der internationalen Beziehungen diente. Professor Rürup warnt insbesondere vor einem möglichen handelspolitischen Bruch des Westens mit Peking. „Das wäre nicht nur für einzelne Unternehmen mit starkem Chinafokus ein Super-GAU“, sagt der Präsident des Handelsblatt Research Institute. „Selbst wenn es nur zu einer informellen Allianz zwischen Peking und Moskau käme, wäre eine Teilung der Welt in zwei Blöcke wie während des Kalten Kriegs die Folge.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen." Die Folgen des Podcast „Economic Challenges" sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar.