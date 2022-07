Der Arbeitskräftemangel wirkt wachstumshemmend und behindert die Transformation der Wirtschaft Michael Hüther: „Die meisten Sorgen macht mir: Haben wir die Menschen für den Umbau?“

Deutschland braucht noch zwei bis drei Jahre, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Für Putin bedeutet dies: Er wird nach Ansicht von Professor Michael Hüther seine Strategie der Nadelstiche fortsetzen. Entscheidend für Deutschland ist: Den Umbau der Wirtschaft voranzutreiben – in der Energiewirtschaft genauso wie im Verhältnis zu China oder bei der Anwerbung von dringend benötigten Arbeitskräften.

Professor Bert Rürup warnt im Podcast: "Dieses Land steht am Rande einer Rezession." Professor Michael Hüther sieht diese Gefahr ebenfalls, allerdings seien die Signale widersprüchlich. "Wir haben historisch hohe Auftragsbestände und große Gewinne im ersten Halbjahr. Das andere ist: Wir haben diese Unsicherheit in der Weltwirtschaft." Die Lage in Europa sei zudem unbalanciert. "Käme es zum Gasembargo, dann hätten wir ein ganz anderes Problem, weil dann Produktion eingestellt werden muss. Dann reden wir nicht nur über Rezession, dann reden wir über Depression."

Fakt bleibe, dass die deutsche Volkswirtschaft am schwersten gebeutelt sei von den politischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen, stellt Rürup fest.

Hüther verweist demgegenüber auf Anpassungsmöglichkeiten. Anders als in den siebziger Jahren sei Deutschland in einer anderen demographischen Situation. Unternehmen suchten händeringend nach Fachkräften. "Wir haben einen allgemeinen Arbeitskräftemangel und der ist letztlich wachstumshemmend. Die meisten Sorgen macht mir: Haben wir die Menschen für diesen Umbau?"

Anpassungsmöglichkeiten sieht auch Rürup: "Die Fokussierung auf China ist wohl doch etwas überdehnt worden. Das sehen inzwischen viele Unternehmen."

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.“

