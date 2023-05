Handelsblatt Economic Challenges Antwort auf US-Subventionen: Industriestrom soll bis 2045 günstig bleiben

Das Wirtschaftsministerium schlägt langfristige Subventionen für energieintensive Unternehmen in Deutschland vor. Günstiger Industriestrom könnte jedoch Milliardenkosten verursachen und neue Schuldenprobleme aufwerfen.

Am 5. Mai hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Arbeitspapier veröffentlicht, das wegweisend werden könnte. Es ist gedacht zur Sicherstellung wettbewerbsfähiger Strompreise für energieintensive Unternehmen in Deutschland. „Im Kern geht es in diesem ganz geschickt aufgebauten Text darum, den Strompreis für die hier tätigen energieintensiven Industrieunternehmen längstens bis 2045 deutlich herunter zu subventionieren“, stellt Bert Rürup fest.

Dies sei im Interesse der Standortqualität Deutschlands. Und da natürlich die Industrie das Herzstück der deutschen Wirtschaft sei, auch im Interesse der vorgelagerten, verbundenen Unternehmen. Allerdings könnte man das Papier auch als die deutsche Version des IRA, des Inflation Reduction Act in den USA, interpretieren. Dieses amerikanische Protektionismus-Programm dient dem Schutz der US-Industrie.

Rürup und Hüther diskutieren eine ganze Reihe von Fragen in diesem Zusammenhang. So ist beispielsweise schwer zu prognostizieren, welche Milliardenkosten mit solchen Subventionen verbunden sein dürften – und ob damit erneut eine Debatte über die Schuldenbremse und Sonderhaushalte ausgelöst werden könnte.

Hüther weist auch auf gravierende Themen im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Infrastruktur im Strombereich hin. „Das eine ist das Datum. Mit dem Jahr 2030 wird ja nahegelegt, dass die Ausbaupläne dann so weit umgesetzt sind, dass der Brückenlandekopf auf der anderen Seite entsprechend schon erkennbar ist.“ Das werfe die Frage auf, wie realistisch solch ein schneller Ausbau der Infrastruktur ist.

Hüther: „Wir wissen alle, dass öffentliche Planungs- und Genehmigungsverfahren, selbst wenn sie beschleunigt werden, immer viel länger dauern, als man glaubt. Und es gibt immer technische Herausforderungen, gerade bei Offshore-Windparks.“

Möglicherweise fehle dann die Infrastruktur bei SüdLink, ein von den Übertragungsnetzbetreibern Tennet TSO und TransnetBW geplanter Korridor zum Bau von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Leitungen (HGÜ-Leitungen) im Rahmen des Netzentwicklungsplans Strom der Bundesrepublik Deutschland. Die zwei geplanten Leitungen sollen über eine Strecke von rund 700 km vorrangig die im Norden der Bundesrepublik aus Windkraft gewonnene elektrische Energie nach Süddeutschland transportieren und dabei eine Leistung von insgesamt vier Gigawatt übertragen können.

Hüther: „Aber die tun ja so, als wäre 2030 alles gut. Das muss man auch mal sagen, das ist die eine interessante Annahme.“

