Handelsblatt Economic Challenges Deutschland braucht industriepolitische Strategie für China

Michael Hüther glaubt, dass die Zeit der Hegemonen vorbei ist. China werde diese Rolle nicht einnehmen, so die Einschätzung von Bert Rürup. Doch die Industrie brauche Orientierung.

„Wir werden uns damit abfinden müssen, dass China und Russland einen neuen Block bilden“, stellt Bert Rürup im Handelsblatt-Podcast „Economic Challenges“ fest. Damit werde die Welt unübersichtlicher, weil auf der anderen Seite die ehemaligen BRIC-Staaten auch wieder einen Block bildeten. „Zudem haben wir die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Und die Euro-Staaten kommen hinzu. Da wird es immer schwieriger, weitreichende Kompromisse oder Lösungen zu finden“, sagt Rürup. Das zeige sich auch in den Abreden mit China.

Die Chinesen hätten einen anderen Zeitpfad, erläutert Michael Hüther. Bis 2060 wollten sie klimaneutral werden. „Wir wollen in Deutschland bis 2045 und Europa will 2050 klimaneutral werden. Da sind die technologischen Abhängigkeiten gleich verteilt.“ Das mache auch eine gemeinsame Kooperation wichtig.

Hüther macht zudem deutlich: Was über Jahrhunderte galt, werde es so nicht mehr geben – nämlich dass es in der Welt immer einen Hegemon gibt, wie im 19. Jahrhundert Großbritannien, danach die USA. China werde diese Rolle als 1,4-Milliarden-Volk nicht einnehmen können, weil es das am schnellsten alternde Land der Welt sei, ergänzt Rürup.

