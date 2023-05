Handelsblatt Economic Challenges Höheres Arbeitsvolumen: Die entscheidende Größe gegen Wohlstandsverluste

Deutschland kann es sich nicht leisten, die Arbeitszeit zu verkürzen, sondern die Menschen müssten mehr arbeiten. Nur durch eine Erhöhung des Arbeitsvolumens pro Jahr lassen sich Wohlstandsverluste wieder aufholen.

Die Vier-Tage-Woche geht genauso an der Entwicklung der Arbeitswelt vorbei wie der Gesetzentwurf von Hubertus Heil zur Arbeitszeit, stellen Professor Bert Rürup und Professor Michael Hüther im Podcast fest. Die Zukunft liegt in einer unangenehmen Wahrheit: Das Arbeitsvolumen pro Person muss sich in Deutschland deutlich erhöhen.

Als Volkswirte schauen beide weniger auf die Arbeitstage pro Woche, sondern auf das Arbeitsvolumen insgesamt in einem Jahr. Pro Beschäftigten ergeben sich da in Deutschland etwa 1350 Stunden. In der Schweiz arbeitet jeder Erwerbstätige im Schnitt jedoch 1590 Stunden, in Schweden sogar 1600 Stunden. Hüther: „Das heißt also, irgendwie arbeiten wir schon relativ wenig.“

Man können diesen Vergleich zu Schweiz und Schweden auch auf Vollzeiterwerbstätige in der Industrie beziehen. Auch gebe es eine Differenz von fast 300 Stunden mehr im Jahr, stellt Hüther fest. „Die erste Frage ist daher: Können wir uns das weiterhin so leisten, wenn die Schweiz offenkundig bei weniger, auch nicht höherer Unzufriedenheit oder vielleicht sogar geringerer Unzufriedenheit, sogar bei höherer Lebenserwartung offenkundig mit einer höheren Arbeitszeit zurechtkommt?“

Was das geringe Arbeitsvolumen in der deutschen Volkswirtschaft mittelfristig bedeutet, betonte Rürup: „Fakt ist: Es wird völlig ausgeblendet wie durchwachsen, um nicht zu sagen schlecht die mittelfristigen Perspektiven der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes sind.“

Hüther fordert, dass die geringe Arbeitszeit pro Person im Jahr in den Blick genommen werden müsse. Das sei politisch in Deutschland noch nicht der Fall, aber absolut notwendig.

Rürup stimmt völlig zu: Das Trendwachstum schwächt sich seit geraumer Zeit ab. Hinzu komme eine alternde Bevölkerung. Gleichzeitig gebe es als Folge der Alterung, in der Pflege und der Gesundheit einen steigenden Arbeitskräftebedarf. Deswegen müsse machj Möglichkeiten gesucht werden, das geleistete Arbeitsvolumen zu erhöhen.

Hüther ergänzt dies für die gewerbliche Wirtschaft: „Wenn wir davon ausgehen, dass dieser massive industrielle Strukturwandel hier in Deutschland tatsächlich stattfindet, dann brauchen wir hier die Arbeitskräfte, dann brauchen wir sie in hohem Maße. Und wir brauchen sie natürlich auch in vielen technisch handwerklichen Berufen, weil das, was die Wärmewende oder Energiewende im weitesten Sinne erfordert, sind solche Kompetenzen. Und dort haben wir enorme Knappheiten. Das zeigen alle Analysen.“ Das sei etwas, was man sehr nüchtern betrachten müsse: „Wir haben eine hohe Verwendungskonkurrenz unseres schmaler werdenden Erwerbspersonenpotenzials und gleichzeitig eine alternde Gesellschaft.“

Rürup: „Es geht nicht darum geht, Regeln zur Arbeitszeitverkürzung zu verbessern und zu implementieren, sondern auch Anreize zu setzen, das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Dies ist für mich die entscheidende strategische Größe, um einem Wohlstandsverlust zu begegnen, den wir haben. Und diese Debatte wird meines Erachtens noch nicht geführt.“

