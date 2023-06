Handelsblatt Economic Challenges Klima-Botschaft an die Grünen: „Wir brauchen Wachstumsimpulse.“

Die Kern-Inflationsrate hat sich nur wenig verändert. Deshalb ist der Zinserhöhungs-Zyklus weder in den USA noch in Europa vorbei. Wichtig ist, dass die Zinserhöhungen wirken können und nicht wachstumsfeindlich sind.

Bert Rürup geht davon aus, die Notenbanken in den USA und in Europa noch eine Weile in einem Zinserhöhungmodus sein werden. Von dieser Seite würden daher keine wachstumspolitischen Impulse kommen. Die bräuchten Europa und insbesondere Deutschland jedoch dringlich, weil die letzten Jahre mit massiven realen Einkommensverlusten verbunden waren. „Das heißt, die Bevölkerung ist ärmer geworden, deutlich ärmer geworden. Und deswegen kann man schon verstehen, dass hier bestimmte Bedenken einer weiteren Konzentration, einer weiteren Anti-Inflations Politik gesehen werden.“ Hier gebe es einen Zielkonflikt zwischen Verteilungspolitik und Geldwertstabilität.

Michael Hüther sieht nicht nur den Konflikt zwischen Verteilung und Geldwertstabilität, sondern auch letztlich die Wachstumsrate. „Denn wir brauchen aus vielen Gründen einen Investitionspush nach vorne für die Transformation. Wenn man sich die Bauwirtschaft anschaut, sind da alle Indikatoren außerordentlich negativ.“ Energetische Sanierung, Ausbau der Verkehrs- und der Netzinfrastruktur im Bereich Energie - das seien ja alles Bautätigkeiten.

Bert Rürup sieht dementsprechend auch einen Zielkonflikt zwischen der Klimapolitik und der Geldwertstabilität.

Michael Hüther betont dennoch das Erreichte: „Das meiste ist schon geschafft. Wir haben in kurzer Zeit einen sehr dynamisch Zinserhöhungspfad vollbracht. Das ist historisch einmalig. Die Notenbanken haben gezeigt, dass sie das Thema wieder ernst nehmen.“ Aber jetzt müsse man den den Blick nach vorne richten. 20224 werde eine weitere, unerwartete Verschärfung der finanziellen Konditionen das Wachstum verschlechtern. Das müsse jetzt in den Blick genommen werden – zumal ja die Zinserhöhungen hauptsächlich im Jahr 2024 wirken würden – wegen der zeitlichen Verzögerungswirkungen in der Geldpolitik.

Hüther rechnet daher damit, möglicherweise auch von der Veränderung der ganzen finanziellen Indikatoren über die Zinsseite das Wachstum entsprechend belastet wird. „Und das muss jetzt auch gegengewogen werden.“

Rürup stellte dementsprechend fest: „Wir müssen uns im Klaren sein: Wenn wir ein schmutziges Kraftwerk durch ein sauberes Kraftwerk ersetzen, wird daraus kein Wachstumsimpuls erzeugt, weil dadurch der Kapitalstock nicht erhöht wird. Das heißt: Wir brauchen Wachstumsimpulse, um eine erfolgreiche Energiewende durchzusetzen. Und diese Diskussion wird leider in Deutschland nicht geführt von den Grünen.“

