Handelsblatt Economic Challenges Tarifabschluss schadet der deutschen Wettbewerbsfähigkeit

Die Kommunen haben eine sehr unterschiedliche Finanzausstattung. Durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird ihr Spielraum zur Schaffung guter Standortbedingungen weiter beschnitten. Schlecht für die Wirtschaft.

Bert Rürup diskutiert mit Michael Hüther die Konsequenzen der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst. Für Rürup ist die Einigung ein beachtlicher Schluck aus der Pulle mit negativen Folgen für die gewerbliche Wirtschaft, insbesondere für die exportabhängige Industrie. In der Summe führt der Abschluss zu einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,5 Prozent, was stattlich sei. Für Geringverdiener sind es plus 16,9 Prozent, für Spitzenverdiener plus 8,2 Prozent.

Michael Hüther glaubt, dass der öffentliche Sektor sich ein Dauerproblem einhandelt. Rürup stellt fest, dass die Lohnkosten steigen, und dies sei für eine international eingebundene Volkswirtschaft schon ein gewisses Problem. Dies umso mehr, weil die Welthandelsdynamik an Tempo verloren habe.

Hüther bestätigt, dass der Wettbewerb um Standorte zunimmt. Und da der deutsche Standort auf den Weltmarkt schauen müsse, komme er gleichzeitig unter Druck.

Rürup erinnert die aktuelle Situation an die Nullerjahre, als Deutschland „The Sick Man of Europe“ war: groß, verunsichert, zurückgefallen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und ausgestattet mit einer maroden Infrastruktur. Bislang sei Deutschland noch preislich wettbewerbsfähig. Nun könnte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit aber deutlich nachlassen.

