Handelsblatt Economic Challenges „Wirtschaftswunder sieht für mich anders aus“

Olaf Scholz hat unlängst ein neues deutsches Wirtschaftswunder beschworen. Den Optimismus des Kanzlers teilen Bert Rürup und Michael Hüther aber nicht.

Die deutsche Wirtschaft bewegt sich seitwärts. Die Prognosen für dieses Jahr schwanken um die Nulllinie, stellen Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast fest. Die Kompensation der Einkommensverluste werde bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts andauern. Es bleibe das Konjunkturrisiko Banken. Sollte der Sektor in den USA in die Krise rutschen, bedeutete das für Deutschland minus 0,5 Prozent für dieses Jahr und minus zwei Prozent beim Bruttoinlandsprodukt für nächstes Jahr.

Rürup und Hüther sind sich einig: Abwarten könne nicht die Lösung sein. Sie fordern eine Förderung der Investitionstätigkeit und die Verbesserung der Bedingungen dafür. Alle Kraft müsse auf unternehmerische Investitionen und die Förderung von Zukunftsinvestitionen konzentriert werden. Entscheidend sei die Verbesserung der Standortbedingungen. Dazu gehöre auch, mehr und länger zu arbeiten. Nach Ansicht von Rürup müsste dafür auch „die heilige Kuh Ehegattensplitting“ auf die Schlachtbank geführt werden.

Die Folgen des Podcasts „Economic Challenges“ sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar. Mehr zu den Themen können Sie im „Chefökonom“, dem Newsletter von Professor Rürup, nachlesen. Für den Newsletter können Sie sich hier anmelden.

Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken uns eine Sprachnachricht an [email protected]