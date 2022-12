Konjunktur Bert Rürup: „Deutschland ist substanziell ärmer geworden“

Pandemie und Krieg haben Deutschland zuletzt einen Wohlstandsverlust beschert – Konjunkturforschern zufolge könnte der sich 2023 ausweiten. Ob und wie sich dieser Verlust wieder aufholen lässt und warum Prognosen aktuell so schwierig sind, darüber diskutieren Bert Rürup und Michael Hüther.

Die neue Konjunkturprognose des IW Köln blickt pessimistisch ins nächste Jahr, „zu pessimistisch“, wie Bert Rürup findet. „Fakt ist doch, dass die Konjunktur in den letzten Monaten deutlich besser lief als erwartet“, so Rürup. Zudem hätten sich auch die Erwartungen bezüglich der Energiepreise nicht erfüllt.

„Ich bin bei den Energiepreisen nicht wirklich beruhigt“, widerspricht Hüter. Dennoch gebe es in der Wirtschaft kein einheitliches Bild. „Der Schock, der durch die Energiepreise ausgelöst wurde, ist sehr asymmetrisch in den einzelnen Branchen“, so Hüther. Manche seien nach wie vor gut aufgestellt, andere hingegen hätten bereits enorme Schrumpfungen hinter sich. „Das macht das Prognosegeschäft sehr viel mühsamer.“ Auch Rürup sieht große Unsicherheiten. „Das nächste Jahr ist in der Tat sehr offen – es gibt Indikatoren in beide Richtungen.“

Klar sei aber, dass es zuletzt aufgrund von Pandemie und Krieg einen Wohlstandsverlust gegeben habe. „Deutschland ist völlig unabhängig davon, wie das nächste Jahr läuft, substanziell ärmer geworden“, so Rürup.

Diesen Verlust wieder aufzuholen, könne in Zukunft schwierig werden, so Rürup. Ein anhaltendes Problem sei der demografische Wandel. Diese Herausforderung sei ohne politisches Eingreifen „ein substanzieller und langfristig angelegter Wachstumsverlust“, erklärt Rürup. Allein mit Zuwanderung seien diese Probleme nicht zu lösen, findet Hüther. „Da sind wir wieder bei der Bereitschaft der Menschen, etwas mehr zu arbeiten, so wie es die Schweizer oder die Schweden tun.“

