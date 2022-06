Konzertierte Aktion: Der Vorschlag im Podcast wird umgesetzt Bundeskanzler Olaf Scholz folgt dem Rat von Bert Rürup und Michael Hüther

Am 1. April haben Professor Bert Rürup und Professor Michael Hüther im Podcast eine Neuauflage der Konzertierten Aktion vorgeschlagen, um die Inflation zu bekämpfen. Diesem Rat folgte der Kanzler am 1. Juni im Bundestag.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am 1. Juni eine „ungewöhnliche“ Maßnahme an: Er lade Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einer „konzertierten Aktion“ für Maßnahmen gegen die hohe Inflation ein. „Wir brauchen eine gezielte Kraftanstrengung in einer ganz außergewöhnlichen Situation. Wir wollen eine konzertierte Aktion gegen den Preisdruck", so Scholz.

Nachdem die Inflation in Deutschland zuletzt auf fast acht Prozent und damit den höchsten Stand seit dem Ölpreisschock in den 1970er-Jahren geklettert ist, sieht Scholz akuten Handlungsbedarf, gegen die starken Preissteigerungen vorzugehen.

Alle müssten etwas dazu beitragen, am Ende der Beratungen sollten konkrete Maßnahmen stehen, sagte der Bundeskanzler. Dabei gehe es nicht um Lohntarifverhandlungen. „Hier muss erneut zusammengestanden werden und herausgefunden werden: Wie wollen wir mit dieser Preisentwicklung umgehen?“

Die Kooperation von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat habe auch schon in früheren Zeiten geholfen, „um mit einer schwierigen Herausforderung umzugehen“, so Scholz.

Genau dies hatten Rürup und Hüther am 1. April bereits gefordert. Hören Sie noch einmal in ihre Debatte hinein.

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.“

