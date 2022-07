Konzertierte Aktion: Die Finanzpolitik, die Lohnpolitik und die Geldpolitik zusammenführen Bert Rürup: „Alle diese Gremien sind letztlich gescheitert"

Die Wirkung von Tarifverträgen ist groß, weil sie sich direkt und indirekt auf drei Viertel der Beschäftigten beziehen. In der Konzertierten Aktion von Lohn-, Finanz- und Geldpolitik geht es darum, ein Stück weit die Devise zu ändern: Jeder macht, was er will, doch keiner bedenkt, was es für den anderen bedeutet. Wie vor über 50 Jahren schaffen die Beteiligten sich einen gemeinsamen Informationsstand und verbessern so ihre jeweilige Entscheidungsbasis. Ein buntes und kontroverses Gespräch zwischen den Professoren Rürup und Hüther.

Die Professoren Rürup und Hüther streiten beherzt über Sinn und Unsinn der Konzertierten Aktion. Es sei zwar richtig, bei der Lohnpolitik eine Eskalation zu verhindern, stellt Rürup im Podcast fest. Aber die Probleme der Energiepreisexplosion seien damit bei der Mehrzahl der Betroffenen noch nicht gelöst. Als Modell für die unsoziale Verteilungswirkung der Energiepreisinflation sei die Konzertierte Aktion ein falsches Konzept. Professor Hüther hält dagegen, dass es nicht das alleinige Problem der Energiepreise sei, um das es gehe. Im Mittelpunkt stehe: Was ist der Beitrag der Politikbereiche - Finanzpolitik, Lohnpolitik und Geldpolitik - in dieser schwierigen Situation? Am Anfang stehe das Gespräch, um daraus Perspektive zu gewinnen. Einig sind sich die Professoren darüber, dass der Beitrag der Geldpolitik nicht sehr groß sein kann. Die EZB stehe der importierten Energie-Preisteuerung ziemlich machtlos gegenüber. Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

