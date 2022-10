Michael Hüther: „Decoupling von China ist keine besonders intelligente Strategie.“ „Zeitenwende bedeutet, dass man seine ideologischen Positionen beiseite räumen muss.“

Deutschland braucht eine klare und starke Führung, fordert Michael Hüther im Gespräch mit Ina Karabasz, die Professor Bert Rürup vertritt. Alle Parteien der Regierung sollten Zugeständnisse machen: Die SPD in der Sozialpolitik, die Grünen in der Energiepolitik und die FDP in der Finanzpolitik.

Wie soll man mit China umgehen? Diversifizierung statt Entkopplung, lautet das Motto. Denn: „Decoupling ist keine besonders intelligente Strategie“, sagt Professor Michael Hüther im Gespräch mit Ina Karabasz, die Professor Bert Rürup vertritt. „In Erwartung einer unangenehmen Zukunft die wirtschaftlichen Beziehungen mit China in Frage zu stellen, ist kein rationales Argument.“ Man müsse aufpassen, dass man nicht aus jeder denkbaren Parallelität eine Analogie mache. Der Konflikt rund um Taiwan sei uralt. Dieser werde immer ein schwebenden Thema sein. Russland habe die Ukraine angegriffen. Man müsse aber nicht glauben, dass China das Gleiche tun werde. Die Beziehung zu Russland sei bei weitem nicht eine innige Partnerschaft. Hüther: "China schaut immer von seinen Interessen her." Der Reich der Mitte nehme die völkerrechtlichen Grundlagen auch für sich in Anspruch. "China ist letztlich sehr viel klüger als die Russen, ist auch sehr viel potenter, und auf der anderen Seite haben sie auch sehr viel mehr Probleme." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast Hüther appelliert zudem an die deutsche Politik, in der Krise zusammen zu stehen: "Deutschland braucht eine klare und starke Führung." Bei allen Parteien der Regierung scheine noch nicht ganz klar zu sein, was Zeitenwende wirklich bedeute. "Dass man seine ideologischen Positionen für eine Zeitlang beiseite räumen muss. Das gilt für die einen in der Sozialpolitik, das gilt für die anderen in der Energiepolitik und für die Dritten in der Finanzpolitik." Und wenn man sich das gemeinsam klar mache, finde man auch wieder Gestaltungswege nach vorne.