Michael Hüther: „Der deutsche und der europäische Standort geraten deutlich ins Hintertreffen“ „Internationale Investoren haben große Zweifel am Standort.“

Professor Michael Hüther ist sehr pessimistisch: Er erwartet einen Wirtschaftseinbruch von 1,75 Prozent in 2023. Im Podcast mit Bert Rürup erklärt er seine Prognose. Die Gemeinschaftsprognose der führenden Institute liegt nur bei minus 0,4 Prozent. Doch es gibt auch ein Negativszenario im Gutachten: Zwei Jahre Krise mit starkem Wachstumseinbruch.

Professor Bert Rürup nennt die Gemeinschaftsprognose der führenden Forschungsinstitute für die deutsche Wirtschaft: Plus 1,4 Prozent in diesem Jahr, minus 0,4 Prozent im nächsten Jahr und plus 1,9 Prozent in 2024. Das entspricht in etwa auch der Linie des Handelsblatt Research Institute.

Ziemlich weit ab davon liegt jedoch das Institut der deutschen Wirtschaft, dem Professor Michael Hüther vorsteht: minus 1,75 Prozent im nächsten Jahr. In der Summe wären das vier negative Quartale. Wieso ist Hüther so pessimistisch?

"Die Unternehmen produzieren immer mehr Meldungen, die ihre Schwierigkeiten deutlich machen", erklärt Hüther im Podcast. "Die Kostenbelastung wirft die Unternehmen einfach aus der Kurve." Unternehmen im Handwerk würden geschlossen und nicht weiter gegeben. Das Konsumklima sei noch mal deutlich schlechter.

Es gebe eine "dramatische Bündelung von negativen Faktoren: Kostenschock bei Unternehmen, Kaufkraftentzug für die privaten Haushalte, Verwerfungen auf Finanzmärkten, und wir sehen auch noch nicht die Antwort." Sein Bild gehe davon aus, dass das zweite Halbjahr 2023 den Weg nach oben eröffnet. Das sei aber schon voraussetzungsstark. Mit anderen Worten, es hängt an der Politik.

Bert Rürup und Michael Hüther im Podcast

Damit sei Hüther ja fast beim Negativszenario der Gemeinschaftsprognose, wirft Rürup ein. Dieses lautet: Minus 7,9 Prozent in 2023, stärker als in der Finanzmarktkrise. und in 2024 minus 4,2 Prozent.

Hüther antwortet: "Wir sehen bei vielen Unternehmen das Zurückstellen, wenn nicht das Annulieren von Investitionsentscheidungen." Es bleibe eine sehr hohe Inflation – und das habe reale Effekte. Das Problem sei generell: Bekommen wir eine langanhaltende Anpassungskrise oder nicht?

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

