Michael Hüther: Putins Krieg ist der Versuch, ein hochmarodes System zu stabilisieren Bert Rürup: „Wirtschaftssanktionen haben nur ganz selten die Erwartungen erfüllt“

Sanktionen bringen nichts, um die russische Bevölkerung zum Widerstand gegen das Putin-Regime zu animieren. Entscheidend sei, erklärt Michale Hüther im Podcast mit Bert Rürup: Wo schädigen wir Russland sehr spezifisch und wo ist unser Schaden gering? Die moralische Überhöhung der Sanktionen müsse man relativieren. Wichtig sei, die Interessenlage der Länder neu zu gewichten, etwa für die Türkei.

Professor Bert Rürup warnt im Podcast, dass sich neue Allianzen bilden. Das Treffen der Führer aus Russland, der Türkei und des Iran seien ein Hinweis. Wenn der Ukraine-Konflikt ausgestanden sei, werde die Welt kaum freihandelsorientierter sein. Eine neue Blockbildung wäre jedoch für Deutschland schlecht, weil dadurch das Modell des exportorientierten Wachstums in Frage gestellt wäre.

Professor Michael Hüther stellt fest, der Fall Iran zeige, dass man durch Abschottung das Gegenteil erreicht. "Wir haben bei der Sanktionsdebatte eine Mischung von rein moralischen Attitüden und faktischer Interessenpolitik."

Rürup sieht sogar "einen kleinen Rachefeldzug von Erdogan", weil er eine Hängepartie mit Brüssel hat. Die Türkei sei eine Mittelmacht. Wenn jedoch eine europäische Mittelmacht in der Nato ist und sich von Europa abwende, sei dies ein Problem.

Hüther: "Wir sind in Europa da in einem Dilemma." Man könnte ja eine Membership light in der Europäischen Union einführen. Er schlägt vor, mit der Mitgliedschaft in der EU flexibler zu werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.“

Die Folgen des Podcast „Economic Challenges“ sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar. Mehr zu den Themen können Sie im „Chefökonom“, dem Newsletter von Professor Rürup, nachlesen. Für den Newsletter kann man sich hier anmelden.

Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken uns eine Sprachnachricht an