Michael Hüther: „Rechnen, Schreiben, Lesen, Zuhören: Grundschüler verlieren seit 2010 kontinuierlich in Kernkompetenzen.“ „Wir haben keinen wettbewerblichen Föderalismus mehr.“

Streit ums Geld: Die Bundesländer haben sich durch die Schuldenbremse von zukünftiger Verantwortung entledigt. Professor Michael Hüther plädiert für mehr Wettbewerb zwischen den Bundesländern und fordert im Podcast mit Bert Rürup drei große finanzpolitische Reformen: Den Ländern eine Steuerhoheit verschaffen, die Reform der Schuldenbremse und wieder ein Trennsystem bei Steuern.

Professor Michael Hüther stellt zum Streit ums Geld zwischen Bund und Ländern fest: "Mein Eindruck ist, dass es so nicht weitergeht." Im Bereich der Bildung spricht er von einem "Armutszeugnis". PISA-Daten zeigten: Deutschland habe seit 2010 kontinuierlich verloren in allen Kernkompetenzen, die Grundschüler aufweisen müssen: Rechnen, Schreiben, Lesen, Zuhören.

Die Bundesrepublik insgesamt sei heute auf dem Niveau, auf dem Bremen vor zehn Jahren war. Die Kernbereiche der Länder seien innere Sicherheit, Infrastruktur, Wohnen, Bildung. Innere Sicherheit sei ok, aber in den anderen Bereichen würden sich die Ländern nicht messen an dem, was notwendig wäre.

Es könne nicht sein, dass die Länder gemeinsam in die Blockadehaltung gehen. Alle seien auf dem Trip, letztlich immer Kostgänger des Bundes werden zu wollen.

Professor Rürup fragt: Wie kann man es umsetzen, um die Blockadehaltung aufzuweichen? Verfassungsmäßig hätten die Länder ja eine bärenstarke Stellung.

Hüther: Ein variables Element sei immer die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern gewesen.

Hüther schlägt zudem drei finanzpolitische Reformen vor:

1. Den Ländern eine Steuerhoheit verschaffen – es gebe zwei Ländersteuern, aber die seien nicht differenziert zu gestalten. um damit einen Wettbewerb zu haben.

2. Reform der Schuldenbremse

3. Trennsystem bei Steuern wieder einführen. Früher gab es dies schon mal. Gemeinschaftssteuern konterkarierten die Idee des Föderalismus.

