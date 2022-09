Michael Hüther: „Wir brauchen jetzt Lösungen, um die Liquidität in den Unternehmen zu stabilisieren" Bert Rürup: „Die Rezession kommt im nächsten Jahr.“

Die Politik der Regierung ist sehr fragwürdig, stellen die Professoren Bert Rürup und Michael Hüther im ersten Podcast vor Publikum fest. Es wäre an der Zeit, die Armen zu unterstützen, aber nicht zu versuchen, die Inflationsrate herunter zu subventionieren. Das Ausscheiden der Babyboomer werde die Wachstumsrate dauerhaft drücken und die Dynamik in Deutschland stark bremsen. Denn die Alterung habe zwei Effekte: Sie kostet Produktivität und führt zu Lohnprämien – wegen knapper Arbeitskräfte.

Dass wir in eine Rezession reinrauschen ist ziemlich sicher, stellt Bert Rürup im Podcast vor Publikum fest. Die Welt werde danach eine andere sein. Deutschland war der große Gewinner der vierten Phase der Globalisierung seit 1990.

In der ganzen Zeit sei der Welthandel doppelt so schnell gewachsen wie die Weltproduktion. Seit China jedoch von den USA bereits in der Obama-Administration als Gegner angesehen wird, werden der Globalisierung immer mehr Knüppel in den Weg gelegt.

Michael Hüther will dem nicht widersprechen. Diese Globalisierung sei ausgereift. "Wir haben eine Regionalisierung der Strukturen, dann die Pandemie und jetzt diesen Kriegsschock." Auf der anderen Seite werde die Globalisierung nicht zu Ende sein.

Rürup erwartet eine Rezession, die etwas zäher sein wird. In diesem Jahr werde die Wirtschaft noch wachsen. "Die Rezession wird im nächsten Jahr kommen", stellte er fest. Dabei werde die EZB nicht so schnell lockern, wie viele das annehmen würden.

Hüther glaubt nicht, dass die Geldpolitik das eigentliche Problem beschert. Wie scharf die Rezession werde, hängt auch von der Wirtschaftspolitik ab. "Wir brauchen jetzt Lösungen, um die Liquidität in den Unternehmen zu stabilisieren. Dafür gibt es noch keine Ansatzpunkte."

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

