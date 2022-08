Michael Hüther zur Genauigkeit des BIP: "Manche Rezessionen haben sich im Nachhinein als laues Lüftchen erwiesen." Bert Rürup: „Das BIP hat große Fehler und Schwächen“

Die Leistung einer Volkswirtschaft spiegelt sich im Bruttoinlandsprodukt, dem BIP. Doch nicht alles, was die Menschen schaffen, wird richtig erfasst. Manches taucht gar nicht auf, anderes nur indirekt. Bert Rürup und Michael Hüther erläutern im Podcast das Produktivitätsrätsel - und warum wir unsere wirtschaftliche Leistung trotz aller Unzulänglichkeiten nicht besser messen können.

Professor Bert Rürup und Professor Michael Hüther nehmen im Podcast die wichtigste wirtschaftliche Kennziffer unter die Lupe: das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Sie stellen dabei fest: Das BIP ist am Ende eine Übereinkunft, wie man die Leistungen in der Wirtschaft erfasst. Gewissermaßen ist es eine erfundene Realität. Aber diese nähert sich durch die modernen Methoden der Statistik der Wirklichkeit sehr gut an.

Die Messungen seien zwar nicht perfekt, aber sie lieferten Ergebnisse, mit denen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft agieren können. Insofern handele es sich um eine nützliche Größe.

Dabei sollte man allerdings immer im Auge haben, dass der Informationswert des BIP beschränkt ist: Es misst nur Waren und Dienstleistungen, die einen Marktpreis haben. Hausarbeit oder die Betreuung der eigenen Angehörigen kommt beispielsweise nicht vor.

Schon der britische Statistikpionier Arthur Cecil Pigou witzelte daher: Wenn ein Mann seine Haushaltshilfe oder seine Köchin heiratet, verringert sich das Volkseinkommen. Ein weiteres Problem ist, dass beispielsweise die Beseitigung von Unwetterschäden oder Umweltverschmutzung in die Statistik eingeht, sich darin aber kein wirklicher Fortschritt der Volkswirtschaft spiegelt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.

Die Folgen des Podcast „Economic Challenges“ sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar. Mehr zu den Themen können Sie im „Chefökonom“, dem Newsletter von Professor Rürup, nachlesen. Für den Newsletter kann man sich hier anmelden.

Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken uns eine Sprachnachricht an