Neue Globalisierung: Versorgungssicherheit statt Kostenminimierung Bert Rürup: „Wir müssen uns auf eine strukturell höhere Inflationsrate einrichten"

China und Russland nähern sich an. Und der Westen rückt zusammen, derzeit schwergewichtig militärisch motiviert. Die Globalisierung, die auf Kostenminimierung angelegt war, läuft dagegen ein Stück weit aus, stellt Professor Bert Rürup fest.

Die Analyse von Bert Rürup im Podcast: "Wir werden stärker einen Welthandel haben, der auf Versorgungssicherheit angelegt ist – und weniger effizient und kostensenkend ist. Dieses Element der Preisdämpfung entfällt. Damit müssen wir uns auf eine strukturell höhere Inflationsrate einrichten."

"Sind wir bereit, das Verteidigungsthema ernst zu nehmen?" Diese Frage stellt Professor Michael Hüther im Podcast. "Es ist nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs notwendig. Es ist an sich notwendig. Wir müssen in der Lage sein, uns alleine in Europa zu verteidigen", forderte er.

Europa stehe jetzt vor einer Niveauverschiebung bei den Verteidigungsaufgaben. Die Deutschen müssten das nicht nur finanziell darstellen: "Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass die moralische Globalisierung vorbei ist." Es müssten ganz andere Kompromisse gemacht werden. Deutschland müsse nun überlegen, mit wem man noch Handel treiben könne und dabei auch die eigenen Ansprüche senken.

Im Podcast Economic Challenges diskutieren Professor Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, und Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aktuelle nationale wie globale wirtschaftliche Probleme sowie die politischen Optionen und deren Folgen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Folgen des Podcast „Economic Challenges“ sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar. Mehr zu den Themen können Sie im „Chefökonom“, dem Newsletter von Professor Rürup, nachlesen. Für den Newsletter kann man sich hier anmelden.

Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken uns eine Sprachnachricht an