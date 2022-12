Weihnachten aus ökonomischer Sicht Bert Rürup: „Wenn wir schon schenken, dann Bargeld“

Religiöse Gründe, Nächstenliebe, Altruismus – was ist es, das uns dazu bewegt, dass wir uns an Weihnachten gegenseitig beschenken? Dieser Frage gehen Bert Rürup und Michael Hüther kurz vor Heiligabend aus ökonomischer Sicht auf den Grund.

Während in den Geschäften die letzten Last-Minute-Geschenke für Heiligabend gekauft werden, stellen die Ökonomen Bert Rürup und Michael Hüther in ihrem Podcast fest: Aus ökonomischer Sicht ergibt das weihnachtliche Schenken, so wie wir es hierzulande praktizieren, nur bedingt Sinn.

„Wir machen Sachgeschenke, die selten den Präferenzen der Beschenkten entsprechen“, so Rürup. Geschenke, die beim Beschenkten nur auf wenig Gefallen stoßen – „das nennen die Ökonomen dann einen Wohlfahrtsverlust“, ergänzt Hüther.

„Wenn wir schon schenken, sollten wir vielleicht keine Krawatten, Pullover oder Kaffeemaschinen schenken, sondern – wie es in China üblich ist – Bargeld. Dann würde man auf jeden Fall die Präferenzen der Empfänger treffen“, sagt Rürup.

