Podcast Global Chances / Chinas Imperialismus "Europa kann China nicht alleine in der Balance halten!"

Kommt eine neue geldpolitische Ära? Darüber reden der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel und Bert Rürup.

In dieser Folge von Handelsblatt Global Chances sprechen Professor Bert Rürup und Sigmar Gabriel über das neue Buch "Ami go home" von Stefan Baron. In dem Buch skizziert der Autor eine neue geopolitische Lage. Doch Professor Rürup und der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel sind mit vielen der angesprochenen Punkte nicht einverstanden.

Die Folgen des Podcast „Global Chances“ sind über Apple, Spotify, Deezer und Handelsblatt/Audio abrufbar. Mehr zu den Themen können Sie im „Chefökonom“, dem Newsletter von Professor Rürup, nachlesen. Für den Newsletter kann man sich hier anmelden.

