 Handelsblatt Green: Moral oder Rendite, Heiz-Alternativen, Weltklima – Antworten auf Ihre Fragen

Handelsblatt Green wird ein Jahr alt. In der Jubiläumsfolge hat das Green-Team gefragt, was die Hörer und Hörerinnen am meisten interessiert. Das kam dabei raus.

Düsseldorf Der Krieg in der Ukraine hat die europäische Energiewelt nachhaltig verändert. Die Bundesregierung versucht, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern. Gerade die Unternehmen der Energiewirtschaft befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Moral und Rendite. Wie könnte ein Ausweg aus dem Dilemma aussehen? Das ist eine Frage, die wir in der Jubiläumsfolge von Handelsblatt Green beantworten. Der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit feiert mit der aktuellen Ausgabe seinen ersten Geburtstag. Diese besondere Folge konnten die Hörerinnern und Hörer mitgestalten, weil sie im Vorfeld ihre Wünsche zu den Themen äußern durften. Deshalb geht die Jubiläumsfolge auch darauf ein, wie es um das Weltklima und die globale Erwärmung steht. Zudem ist das Moderationsteam der Frage nachgegangen, wie die Deutschen heizen und welche klimafreundlichen Alternativen es zu Öl- oder Gasheizungen gibt. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected] Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Sigmar Gabriel, wie verändert der Krieg Europa?