 Handelsblatt Green: Sigmar Gabriel, wie verändert der Krieg Europa?

So geschlossen wie Europa gegen Russland steht, so klar ist auch: dieser Krieg wird alles verändern. In der deutschen Energiewende steht auf einmal alles Kopf.

Düsseldorf Seit dem 24. Februar ist die Welt in Europa eine andere. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist für die meisten Europäer etwas, das vorher unvorstellbar war. Womit der russische Präsident Wladimir Putin nicht gerechnet hat: Europa rückt angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffs stärker zusammen als je zuvor. So geschlossen wie Europa gegen Russland steht, so klar ist aber auch: dieser Krieg wird alles verändern. In Deutschland tut er das jetzt schon. Plötzlich wird über eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke oder ein verschieben des Kohleausstiegs geredet. Plötzlich ist alles möglich. Darüber, wie Putins Krieg den Kontinent verändert, was das für uns Europäer aber auch für die Energiewende bedeutet, sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen Außen- sowie Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel.

Ist Erdgas eine grüne Brückentechnologie oder ein Klimakiller?