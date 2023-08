Handelsblatt Green & Energy Ist das noch Wetter – oder schon der Klimawandel?

Düsseldorf Obwohl der Sommer in Deutschland eher durchschnittlich ist, war der Juli in Europa der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Gleichzeitig häufen sich gerade Extremwetterereignisse. Während Südeuropa und Amerika unter Hitzewellen leiden, sorgten Starkregen in Österreich, Slowenien und China für schwere Überflutungen.

Sind das alles noch übliche Schwankungen des Wetters oder bereits die Auswirkungen des Klimawandels? Darüber diskutiert Handelsblatt-Redakteur Michael Scheppe in der aktuellen Folge des Podcasts Green & Energy mit Friederike Otto.

Die Klimaforscherin lehrt am Imperial College in London und ist Mitbegründerin der Attributionsforschung. In dieser Disziplin errechnen Forscher, wie stark der Anteil des Klimawandels an aktuellen Extremwettern ist.

