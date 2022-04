Handelsblatt Green Wie wird das eigene Haus energieautark?

Viele Menschen wollen sich von hohen Energiepreisen unabhängig machen. Doch wie sieht das autarke Haus aus – und was kostet es, eine bestehende Immobilie zu sanieren?

Düsseldorf Der Krieg in der Ukraine hat vielen Hausbesitzern gezeigt, wie verwundbar ihre Energieversorgung ist. Die Preise für Erdgas und Öl haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht. Davon betroffen ist die Mehrheit der Deutschen: Jedes zweite Haus hierzulande wird mit Erdgas beheizt. Etwa ein weiteres Viertel setzt immer noch auf Öl.

Beide Energieträger werden in Deutschland nicht in nennenswertem Umfang gefördert – weshalb die Deutschen den Preisausschlägen auf den globalen Energiemärkten nahezu schutzlos ausgeliefert sind. Wer heute ein Eigenheim baut, wird sich daher gut überlegen, wie er sich energetisch aufstellt. Das Idealbild: ein energieautarkes Haus, das sich selbstständig und zuverlässig mit Energie versorgt.

Doch wie sieht dieses energieautarke Haus aus? Wie kann man vielleicht auch eine bestehende Immobilie so sanieren, dass sie diesem Idealbild möglichst nahekommt? Und was kostet das alles? Darüber sprechen in dieser Folge Timo Leukefeld, Experte für energieautarkes Bauen, und Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

