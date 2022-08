Podcast Handelsblatt Green & Energy Atomkraft – ja, bitte?

Viele Politiker fordern ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke in Deutschland. Sie warnen vor einer Stromlücke. Braucht es die Atomkraft doch länger als gedacht?

Düsseldorf Russland schickt immer weniger Gas nach Europa, die Atomkraftwerke in Frankreich fallen reihenweise aus und die Preise steigen immer weiter – Deutschland steckt mitten in der Energiekrise.

Ende des Jahres sollen dann auch noch die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob die Meiler nicht über das Jahresende hinaus Strom liefern können sollten. Möglich wäre das.

Aber was bringt der so genannte Streckbetrieb und braucht es eine Laufzeitverlängerung der Atomkraft in Deutschland? Antworten gibt es darauf in der neuen Folge Handelsblatt Green & Energy im Gespräch mit Felix Christian Matthes, Umweltökonom und Energie-Experte beim Öko-Institut.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Das Heizen mit Gas wird diesen Winter merklich teurer. Was Verbraucher dagegen tun können – und besser lassen sollten.