Mindshift-Podcast Schuhfirma-Chefin Anna Yona: „Wenn ich kontrollieren muss, dass die Leute arbeiten, ist grundsätzlich was falsch“

Die Chefin von 200 Mitarbeitern spricht über die Kunst, im Homeoffice blind zu vertrauen, und wie sie es geschafft hat, als Quereinsteigerin eine erfolgreiche Schuhfirma zu gründen.

Düsseldorf Heute zu Gast im Handelsblatt-Podcast Mindshift: Anna Yona. Die Gründerin der Minimalschuhfirma Wildling Shoes hat nicht nur die Mission, Menschen mit den richtigen Schuhen für gesunde Füße auszustatten, sondern auch noch eine starke Vision für eine neue Arbeitswelt.

Statt in einem hippen Wohlfühl-Büro mit Tischkicker und Bällebad sitzen sie und ihr Mann und Mitgründer Ran gemeinsam mit ihren drei Kindern in Engelskirchen, einem idyllischen Vorort von Köln, im Homeoffice – seit sechs Jahren.

Im Gegensatz zu vielen anderen, die erst im Zuge der Corona-Pandemie ins Homeoffice wechselten, war die Arbeit von zu Hause aus für Yona schon am ersten Tag der Gründung eine bewusste Entscheidung. Sie begründet das folgendermaßen: „Das war für mich als Mutter mit drei kleinen Kindern und uns beide als Gründer in Vollzeit die einfachste Möglichkeit, Beruf und Familie in Einklang zu bringen.“

Auch die 200 Mitarbeiter, die für das inzwischen mittelständische Unternehmen arbeiten, tun das in ihren eigenen vier Wänden. „Arbeit ist ja schon lange in vielen Bereichen nicht mehr von der Präsenz abhängig, sondern von dem, was ich kreativ leisten kann“, erklärt Anna Yona in Handelsblatt Mindshift.

Yonas Mindshift für eine funktionierende Zusammenarbeit über Bildschirme, Projektmanagementsoftware und Chatkanäle: Vertrauen und Loslassen statt Kontrolle. „Ich habe mich schon immer gefragt, wie man kontrollieren will, dass die Leute arbeiten. Also dadurch, dass jemand im Büro auf einem Stuhl sitzt und ich genau weiß, wo ich ihn finde, hat er noch lange keinen produktiven Beitrag zur Arbeit geleistet“, findet die Gründerin.

Work-Life-Balance: Privatleben und Karriere im Einklang

Gerade in der Pandemie hätten viele Firmen positive Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht. „Es funktioniert, und man kann seinen Leuten ganz wunderbar vertrauen“, sagt Yona. „Außerdem arbeiten Menschen ja auch gerne, wenn sie einen Sinn in dem sehen, was sie tun.“

"Ich habe schon immer gerne die Fäden zusammengezogen. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich beim Kindergeburtstag auf einem Stuhl stehe und versuche, diese Horde von Kindern zu lenken und zu dirigieren. Ich fand es auch immer sehr schwierig in der Schule, wenn man eine Gruppenarbeit hatte und man nicht wusste: darf ich jetzt den Ton mit angeben oder muss ich mich zurückhalten. Ein Team zu führen ist also etwas, das ich schon immer gerne gemacht habe." Anna Yona

Das funktioniert allerdings nicht bei jedem Menschen. „Wir geben sehr viele Freiheiten in der Gestaltung der Arbeit, aber damit muss man natürlich auch klarkommen“, erzählt die Gründerin. „Man muss eher aufpassen, dass die Leute nicht zu viel arbeiten“, so Yona. „Wenn jemand ständig über längere Zeit Überstunden macht, muss ich als Teamleitung das Gespräch suchen und gemeinsam schauen, wie man das reduzieren kann, ob es an Ressourcen fehlt, ob noch eine Kollegin und Kollege gebraucht wird oder woran es sonst liegt.“

Auch Yona muss darauf achten, dass sich Berufliches und Privates nicht zu sehr vermischen, und sich ganz bewusst Auszeiten und Pausen gönnen. „Das muss ich auch noch lernen und auf jeden Fall üben“, gesteht sie.

Die schöne neue Arbeitswelt hat also nicht nur für die Mitarbeiter ihre Tücken, sondern auch für die Vorgesetzten. Welche Risiken bringt die Arbeit im Homeoffice sonst noch mit sich? Ist es sinnvoll für alle, oder kann es auch ein Karrierekiller sein? Wie sorgt man als Chef oder Chefin dafür, dass die Mitarbeiter gesund bleiben und sich nicht selbst ausbeuten? Darüber sprechen wir mit Anna Yona in der neuen Podcast-Folge von Handelsblatt Mindshift.

Außerdem wollten wir von der Wildling-Shoes-Chefin wissen:

Wie funktioniert das, ein Unternehmen mit seinem Partner zu gründen und wie hält man die Firma aus dem Schlafzimmer raus?

Wieso zahlen Sie Eltern mitten in der Corona-Pandemie zwei Stunden tägliche Kinderbetreuung und ermöglichen eine Arbeitszeitreduzierung von 20 Prozent bei gleichem Gehalt?

Wie kommt es zu einem Frauenanteil von 70 Prozent – brauchen Sie eine Männerquote?

Warum ist es Ihnen so wichtig, ökologisch und moralisch betrachtet, den besten Schuh der Welt zu produzieren?

Was denken Sie über Purpose, und wieso ist Wildling Shoes keine GmbH in Verantwortungseigentum?

Mit dem Wissen von heute, was würden Sie anders machen, wenn Sie mit Wildling noch mal neu anfangen könnten?

Mehr: Das gerade erschienene Buch „Zukunftsrepublik“, für das auch Anna Yona ein Kapitel beisteuerte, ist bereits nach einer Woche in der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Lesen Sie hier die Rezension dazu.

