Die Bundesbank erwartet in ihrem Monatsbericht eine Inflation in der „Größenordnung von zehn Prozent“. So mache sich auch die Abwertung des Euros bemerkbar.

Haben Sie Kritik oder Lob zur Audioversion des Morning Briefings? Dann mailen Sie mir unter: [email protected].

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen